بكام الدولار؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في البنوك والسوق السوداء

مع بداية العام الجديد يستمر البحث بشكل يومي عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حيث من المعروف ان سعر الدولار يختلف بشكل يومي وفقا للأسعار العالمية، ومع بداية اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير يزداد البحث عن سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية، ولذلك سوف نشير اليكم في هذا المقال الى كافه التفاصيل عن سعر الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري، في مجموعة من البنوك المصرية فتابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على السعر وكافة التفاصيل.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء في البنوك

سوف نشير إليكم إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل عدد من البنوك المصرية اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير لعام 2024 فاليكم كافه التفاصيل عن سعر الدولار اليوم في النقاط التالية:

البنك الأهلي: يوجد سعر الدولار اليوم داخل البنك الاهلي المصري للشراء حوالي 30.75 بينما يصل سعره للبيع إلى 30.35 جنيه.

بنك التجارة الدولي: أما عن بنك التجارة الدولي فيصل سعر الدولار بالجنية المصري إلى حوالي 30.85 جنيه مصري وذلك لسعر الشراء، أما عن سعر البيع فيصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه مصري.

بنك مصر: ويصل سعر الدولار في بنك مصر إلى حوالي 30.75 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع داخل بنك مصر فيصل إلى 30.85 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية: بينما يصل سعر الشراء في بنك الإسكندرية إلى حوالي 30.85 جنيه أما عن سعر البيع فيبلغ 30.95 جنيه مصري.

تحذيرات الحكومة المصرية من بيع الدولار في السوق السوداء

أوضحت الحكومة المصرية وقامت بالتحذير من بيع أو شراء الدولار خلال السوق السوداء والغير رسمية من داخل هذه الأسواق، حيث أنه يتم بيع وشراء الدولار داخل هذه الاسواق بأسعار مبالغ فيها اكثر من البنوك الرسمية التي يتم من خلالها شراء وبيع الدولار بشكل رسمي، وتم توضيح أن سعر البيع للدولار في السوق السوداء وصل إلى 53 جنيه بينما يصل الشراء 52.64 جنيه.