لينك اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية ينتظرون الآن الإعلان عن قوائم الوجبة الأخيرة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في نهاية العام الماضي، لذلك من المتوقع الإعلان عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الساعات المقبلة، وسيتم الإعلان عن قوائم الرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي المخصصة من قبل الوزارة لبرامج الحماية الاجتماعية، وحيث تعد برامج الرعاية أحد البرامج الهامة لمساعدة فئات محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك كثر عليها البحث في الآونة الأخيرة، فمتى تعلن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟ .

أهداف برامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تحقق وزارة العمل خلال الرعاية الاجتماعية عدة أهداف، والتي تحقق من خلالها المساهمة في تطير المجتمع، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأفراد، مثل الغذاء والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.

تخفيف حدة الفقر والبطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تكافؤ الفرص بين الأفراد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعزيز روح التضامن الاجتماعي، وتنمية قدرات الأفراد ومهاراتهم.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

ومن أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة قامت بوضع مجموعة من الشروط لابد من توافرها في المستفيد من الرعاية الاجتماعية، تشتمل هذه الشروط على ما يلي:

أن يكون المستفيد من الرعاية عراقي الجنسية.

كما يشترط أن يكون مسجلًا في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

ويتطلب أيضا في المستفيد أن يكون غير قادر على توفير أساسيات المعيشة.

وأن يكون مقيمًا في العراق.

ويمكنك أيضا الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل، ومنصة مظلتي.