يشهد السوق السوداء اليوم الخميس، الموافق 8 يناير اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يبحثون عن أحدث تطورات سعر الدولار في مصر اليوم تمثل القفزة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق السوداء تحديًا للمتابعين حيث بلغت 53.25 جنيهًا ورغم تسجيل انخفاض طفيف في الأمس بقيمة بضع قروش إلا أن اليوم يشهد انخفاضًا إضافيًا عن الأمس تتوارى أسباب هذه التقلبات في أسعار الدولار في السوق السوداء والتي تجعل المتعاملين يسعون لفهم الوضع الحالي واتخاذ القرارات المناسبة.

سعر الدولار في مصر اليوم

شهد سعر الدولار في مصر اليوم تحديثًا جديدًا نتيجة الارتفاع الذي شهده مقابل العملة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت سنلقي نظرة على أحدث أسعار الدولار داخل البنوك المصرية الرائدة:

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في حالة الشراء 30.75 جنيهًا في حين سجل سعر البيع 30.85 جنيهًا.

داخل فروع بنك CIB بلغ سعر شراء الدولار 30.85 جنيهًا بينما استقر سعر البيع عند 30.95 جنيهًا.

في فروع مصرف أبوظبى الإسلامي في مصر سجل سعر شراء الدولار عند 30.90 جنيهًا فيما استقر سعر البيع عند 30.95 جنيهًا.

بالنسبة لبنك قطر الوطني الأهلي QNB استقر سعر شراء الدولار عند 30.85 جنيهًا وبلغ سعر البيع 30.95 جنيهًا.

في بنك مصر سجل سعر الدولار 30.75 جنيهًا في حالة الشراء و30.85 جنيهًا في حالة البيع.

تعكس هذه الأسعار أحدث التحديثات في أسواق الصرف وتعكس حالة التقلبات التي يشهدها سوق العملات يحتاج المواطنون والمستثمرون إلى متابعة تطورات هذه الأسعار لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتعاملات المالية والاستثمارات.

اسعار الدولار في السوق السوداء في مصر

تعتبر أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر مصدرًا هامًا للمتابعة والتحليل حيث تشهد تقلبات يومية تلقى اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والمستثمرين في أحدث تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر صرف 1 دولار أمريكي = 52 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دولارات أمريكية = 261 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولارات أمريكية = 521 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دولارًا أمريكيًا = 1,303 جنيه مصري.

سعر صرف 50 دولارًا أمريكيًا = 2,605 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي = 5,210 جنيه مصري.

سعر صرف 500 دولار أمريكي = 26,050 جنيه مصري.

سعر صرف 1000 دولار أمريكي = 52,100 جنيه مصري.

سعر صرف 5000 دولار أمريكي = 260,500 جنيه مصري.

سعر صرف 10000 دولار أمريكي = 521,000 جنيه مصري.

تظهر هذه الأسعار التحديثات اليومية في السوق السوداء وتعكس تقلبات العرض والطلب مما يؤثر على سعر الصرف يجب على الأفراد والمستثمرين متابعة هذه التطورات بعناية لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالعمليات المالية والاستثمارات.