ⲢⲆ𝓕 اسماء نقل النفوس وجبة شهر يناير 2024 عموم العراق بروابط كاملة

تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين العراقيين عن كشوفات أسماء النفوس الوجبة الأخيرة حيث صرحت وزارة الداخلية العراقية أنها ستقوم بالإعلان عن كشوفات المستحقين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة، حيث صرحت بأنها أطلقت خدمة تعد من الخدمات الإلكترونية الهامة لإمكانية تغيير اسم أو لقب المواطن من خلالها، حيث أصبحت تلك العملية بسيطة وسهلة وبإمكانه استخراج الكشوف من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية ومن ثم القيام بما يرغب به.

طريقة الحصول على كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة

يمكن لكل مواطن عراقي تحميل كشوف النفوس الوجبة الأخيرة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي الدخول إلى رابط وزارة الداخلية العراقية من هنا، أو تسجيل الدخول من خلال بوابة المواطن الحكومية، عقب ذلك تسجيل دخول على الخدمات الإلكترونية الموجودة على الموقع ثم تحديد كشوف نقل النفوس الوجبة الأخيرة، إدخال كل المعلومات المتعلقة بالشخص المتقدم في المكان المخصص لذلك، ثم النقر على أيقونة بحث، عقب ذلك ستخرج له كافة الكشوفات التي يرغب فيها.

شروط التسجيل في نقل النفوس بالعراق 2024

من أهم الشروط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة، وتقديم كافة المستندات المطلوبة للتقديم الخاصة بتعديل البيانات الشخصية، وأن يكون المتقدم من الأشخاص المقيمين بالعراق وألا يكون من الأشخاص المهاجرين لأي دولة قبل التعديل، ويجب الالتزام بكل الشروط والضوابط التي تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تكون المستندات سليمة والعمل على تحديث البيانات من فترة لأخرى لعدم توقف الدعم.