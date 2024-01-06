تعد منصة نيوتن التعليمية في العراق إحدى الأدوات الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية حيث تم إطلاقها في عام 2020 استجابةً للتحديات التي فرضها انتشار جائحة كورونا في بلدان الوطن العربي منذ إنشائها حققت منصة نيوتن نجاحًا كبيرًا حيث ساهمت في تسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية يعكس النجاح البارز لمنصة نيوتن جاهزيتها لتلبية احتياجات الطلاب حيث ساهمت في تعزيز الاستذكار وتسهيل متابعة الدروس في مختلف المواد الدراسية المقررة عليهم.

خطوات التسجيل في منصة نيوتن التعليمية في العراق

إذا كنت طالبًا يرغب في الانضمام إلى منصة نيوتن التعليمية في العراق للعام الدراسي 2023/2024 فإن عملية التسجيل تتم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة نيوتن من هنا.

بمجرد دخولك إلى الموقع قم بكتابة اسمك الثلاثي في الحقول المخصصة.

في حال كنت تقوم بالدخول لأول مرة يمكن إنشاء حساب جديد عبر تقديم مجموعة من البيانات الأساسية المطلوبة.

قم بتحديد الفصل الدراسي الخاص بك من خلال الخيارات المتاحة.

حدد الدرس الذي ترغب في شرحه واختر القسم المناسب الذي يتناسب مع محتوى دراستك.

تيسر منصة نيوتن التواصل مع إدارة المدرسة بشكل فعال مما يساعد في حل أي استفسارات أو مشاكل قد تواجهها أثناء استخدام النظام.

تلك الخطوات البسيطة تتيح للطلاب التسجيل بسرعة وسهولة على منصة نيوتن للاستفادة من تجربة تعلم إلكترونية فعالة في العام الدراسي الحالي.

رابط التسجيل في منصة نيوتن في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميًا عبر بيان صحفي عن آلية التسجيل في منصة نيوتن التعليمية تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين المناهج التعليمية والانتقال الى الاعتماد الكبير على التكنولوجيا بهدف تعزيز التعلم عن بعد وتسهيل وصول الطلاب إلى موارد تعليمية متنوعة.

وأكد وزير التربية والتعليم العراقي على أهمية استمرار الاعتماد على المنصات التعليمية والمدارس الافتراضية لتعزيز تفاعل الطلاب مع المواد الدراسية وتوفير بيئة تعليمية محسنة منصة نيوتن تعد وسيلة حديثة لتقديم الدروس والشروح التفاعلية، مما يسمح للطلاب بمراجعة المواد وفهمها بشكل أفضل.

وتقوم المنصة بتوفير دروس ومواد تعليمية متنوعة يمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة كما يمكنهم التواصل مع معلميهم عبر المنصة تعتبر نيوتن حلاً مبتكرًا يربط بين المدرسة والطالب وتعتبر الوزارة هذه المنصة حلقة وصل أساسية تقوم بربط بين العملية التعليمية والتعلم في المنزل.