لينك التقديم على وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة
تم الإعلان حديثًا عن توفر ما يقرب من 900 وظيفة شاغرة في هيئة البريد القومي، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة المركزية. وقد حددت الهيئة تاريخًا محددًا لفتح باب التقديم، بالإضافة إلى توضيح الشروط والضوابط اللازمة للمشاركة في المسابقة الوظيفية لجميع التخصصات المطلوبة وتتيح الهيئة أيضًا إمكانية تقديم طلبات التوظيف عبر بوابة الوظائف الحكومية المتاحة. وهذا يسهل ويساعد في عملية التسجيل وتقديم طلبك للحصول على وظيفة البريد التي تناسب مؤهلاتك وخبراتك.
رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024
بالنسبة للأفراد الذين يهتمون بالمشاركة في مسابقة البريد المصري، يمكنهم الآن القيام بتقديم طلبات التوظيف من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية المُخصَّصة للجهاز يكون باب التقديم مفتوحًا بدءًا من الثامن عشر من يناير وحتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر، حيث ستكون لدى المهتمين إمكانية تعبئة طلب التوظيف عبر النموذج الإلكتروني المتاح وتقديم جميع البيانات المطلوبة لاكتمال عملية التقديم.
شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد
يشترط في التقدم لوظائف الهيئة القومية للبريد توافر الشروط التالية:
- أن يكون الفرد الذي يتقدم لهذه الوظائف لديه الجنسية المصرية.
- أن يكون لدى المتقدم سجل حسن في السيرة الذاتية وسمعة طيبة.
- أن لا يكون المتقدم مُدان بجريمة جنائية تنطوي على مخالفة للشرف أو الأمانة، ما لم يتم رفع العقوبة عنه بإعادة الاعتبار.
- أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من العمل بقرار تأديبي نهائي، إلا إذا مضت على صدور القرار أربع سنوات على الأقل.
- أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم للأقل جيد.
- أن يكون لدى المتقدم لوظيفة مهندس بكالوريوس في التخصصات المطلوبة والمتماشية مع متطلبات العمل.
- بالنسبة لوظائف الأخصائيين، يجب أن يكون لدى المتقدم المؤهل العالي المناسب.
- أن يكون المتقدم لوظيفة المحامي حاصلاً على تصريح مزاولة المهنة من النقابة.