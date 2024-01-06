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“كشوفات يناير Pdf” اسماء المشمولين في وجبة نقل النفوس الأخيرة 2024 كُل محافظات العراق
زادت عمليات البحث بشكل مكثف عن كشوفات الوجبة الجديدة من نقل النفوس في العراق، خاصة بعد مراجعتها بشكل واضح وصحيح من قبل وزارة الداخلية، إضافة إلى أن ملايين المواطنين الذين انضموا لهذه الخدمة حتى يتمكنوا من تغيير بياناتهم الشخصية وتحديث المستندات الخاصة بكل مواطن، لتقوم الوزارة من وقت إلى أخر بإطلاق بعض هذه الوجبات التي شملت العديد من الأشخاص والمواطنين العراقيين.
كشوفات اسماء نقل النفوس 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس، كما على النحو الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.
- القيام بكتابة اسم المواطن المتقدم وكذلك رقم الهوية في الخانة الخاصة بذلك.
- كذلك يُرجى القيام بتحديد الوجبة الخاصة بنقل النفوس.
- تحديد المحافظة التي ينتمي إليه المواطن.
- الضغط مباشرة على زر “استخراج”.
- ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبات.
شروط التسجيل نقل النفوس في العراق
حتى يتم التسجيل في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا للشروط التي تتمثل في الأتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- أن يكون المتقدم مقيم دائم في دولة العراق.
- كما يجب وأن يقوم بإرفاق كافة الوثائق اللازمة.
- أن يكون فاقد لبعض بياناته الشخصية.
- كذلك يُرجى تقديم طلب عبر موقع وزارة الداخلية خدمة نقل النفوس.