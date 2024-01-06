link نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب عبر رابط www.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية في جميع الجهات

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب، تعد نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب من أهم ما يشغل بال المواطنين في كافة أنحاء المغرب، حيث قد أتاحت مباراة التعليم بالتعاقد 2024 الالاف من فرص العمل أمام الراغبين بالالتحاق بقطاع التعليم العام بالمملكة، ومن المقرر أن تعلن نتائج الاختبارات الشفوبة في تلك المباراة عبر ملف بصيغة pdf، واليكم التفاصيل.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب

من المتوقع أن تعلن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب قريبا ليتمكن الجميع من الاستعلام عنها عبر زيارة موقع وزارة التربية الوطنية، وقد بدأت فترة التسجيل بمختلف مراكز الجهوية لمهن التربية بداية من يوم 4 من شهر يناير 2024، على أن يكون التدريب لجميع المسجلين يوم 8 من شهر يناير 2024، ووفقا للاخبار المتداولة فأن قوائم الناجحين في الإختبارات الشفوية ولوائح الناجحين أيضا ستعلن خلال ساعات من الآن فور اعتمادها، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

اختر نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024.

حدد النتائج النهائية.

ادخل البيانات اللازمة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة بسهولة.

انقر على زر “استعلام” أو “بحث” لاستعراض النتائج.

الآن ستظهر امامك بسهولة وخلال لحظات ستظهر امامك اسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية بصيغة PDF.

لينك نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024

خلال الاسبوع الجاري سيتم الاعلان رسميا عن نتائج مباراة العليم بالتعاقد 2024 ليتم الكشف عن اسماء الناجحين والمقبولين للعمل بالوظائف التي اتاحتها تلك المباراة ليقوموا باستكمال اجراءات التوظيف الخاصة بهم، ستشمل هذه النتائج لوائح الناجحين الذين تمكنوا من اجتياز الاختبارات المتعددة التي تم تنظيمها ضمن هذه المباراة الهامة، قد قدم المشاركون في هذه المباراة جهودًا كبيرة للفوز: