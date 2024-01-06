“هل هيتصرف قبل ميعاده فعلا؟؟!!”.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين + اعرف قبضك كام؟؟

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، يترقب الالاف من المواطنين الكشف عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 الذي ينتظرونه على أحر من الجمر ذلك بالتزامن مع اقتراب حلول إجازة نصف السنة، حيث تكون هناك فرصة للسفر والتنزه وهذا بالطبع يحتاج إلى الأموال، وقد كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يناير 2024 للسادة العاملين والمعلمين في الدولة، بالإضافة إلى مواعيد صرف متأخرات شهر ديسمبر 2023، واليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وحول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وحقيقة تبكيره بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة فقد نفت وزارة الماليةهذا الخبر بشكل قاطع، ليتم صرف المرتبات للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم 21 يناير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم الأحد 28 يناير 2024 الجاري، فيما يتم صرف متأخرات شهر ديسمبر 2023 للمواطنين في الأيام الأتية 7 و 10 و11 من الشهر يناير 2024.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024

واتاحت وزارة المالية للمواطنين معرفة جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024، والتي جاءت كالتالي:

تصرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري لـ: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

– صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

– فيما تصرف مرتبات شهر يناير 2024 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ويوافق 23، 24، 28 من الشهر الجاري لـ كافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.

قيمة مرتبات شهر يناير 2024