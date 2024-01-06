“متعة الحياة البرية علي الطبيعة HD”تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد 2024 National Geographic Abu Dhabi‎

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic Abu Dhabi‎ إحدى أبرز القنوات المتخصصة في مجال الأفلام الوثائقية ذات الجودة العالية والتي تعنى بمواضيع الطبيعة والعلوم واستكشاف أغوار الكون، تميزت بعرضها لمحتوى ثري ومتنوع يستهوي المشاهدين من كل الأعمار، واستطاعت أن تترك بصمة واضحة في عالم الإعلام العربي، تحظى القناة باهتمام كبير نظرًا لما تقدمه من برامج تعليمية تشويقية وتغطيات ميدانية في البرية والبحار والأقاليم المجهولة، وكل ذلك باللغة العربية، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من عشاق المعرفة والاستطلاع. تقدم القناة محتواها بشكل مجاني، وذلك بالشراكة المميزة بين شركة أبوظبي للإعلام وشبكة والت ديزني الإعلامية، وتواصل سعيها لنقل أحدث وأمتع المغامرات الوثائقية إلى جمهورها في العالم العربي.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic Abu Dhabi‎

تلقى ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 اهتمامًا بالغًا من قبل متابعي البرامج الوثائقية والعلمية في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله، حيث تُعد القناة واحدة من المنصات الرائدة في تقديم المحتوى العلمي والثقافي المكرس بالخصوص لعلوم الطبيعة والحياة البرية والبحرية بجودة عالية، وتحظى بمتابعة كبيرة من شرائح مختلفة.

آخر تحديثات ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على الأقمار الصناعية

وفقًا لآخر البيانات المتاحة، فإن الترددات الجديدة 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات وعرب سات جاءت كالتالي:

القمر الصناعي الجودة التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات SD 12226 أفقي 27500 غير محدد نايل سات HD 12467 أفقي 27500 ⅔ عرب سات SD 11804 أفقي 27500 غير محدد ياه سات SD 11938 أفقي 27500 غير محدد

من المتوقع أن يؤثر هذا التحديث في جودة الصورة والصوت بشكل إيجابي، مما يعزز من تجربة المشاهدة للأفلام الوثائقية والبرامج الخاصة التي تعكس جمال عالم الطبيعة والكون، كما تلتزم القناة بتقديم محتواها مترجمًا أو مدبلجًا إلى اللغة العربية.

يُشار إلى أن هذه المعلومات تم استخلاصها من بيانات متوفرة على شبكة الإنترنت وقد يتم تحديثها بشكل دوري، ويُنصح دائمًا بالتأكد من صحة الترددات والإعدادات من خلال مصادر رسمية أو بزيارة موقع ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الإلكتروني.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديم مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج الوثائقية التي تغطي مواضيع مختلفة تشد انتباه المشاهدين، تهدف هذه البرامج إلى توفير المعرفة والتثقيف في مجالات الطبيعة والعلوم والاستكشاف، من بين البرامج المشهورة التي تعرضها القناة، يمكن ذكر “مغامرات الكمبيوتر” التي تستكشف عالم التكنولوجيا، و”حكايات ساحرة” التي تروي قصصًا مذهلة من حول العالم.

تضم قناة ناشيونال جيوغرافيك أيضًا برامج تركز على الثقافات المختلفة وتاريخها مثل “معبد الحضارة” و”عواصم العالم”. كما تُعرض أيضًا برامج تركز على الحياة البرية والحيوانات مثل “عالم الحيوان البري” و”حيوانات مدهشة” تتمتع هذه البرامج بمستوى عالٍ من الإنتاج والتصوير الاحترافي مما يجعلها ترفيهية وتعليمية في آن واحد.