“اتفرج ببلاش”.. ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 مجانا على جميع الاقمار الصناعية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024، الالاف من محبي الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 الذي سينطلق خلال أيام من الآن، حيث ستفتح ملاعب كوت ديفوار أبوابها أمام عدد كبير من المنتخبات لاستقبال البطولة الأعرق في القارة السمراء كأس أمم أفريقيا 2024 التي ستنطلق خلال أيام من الآن، واليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات البطولة، فتابعونا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024

أما عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 على جميع الاقمار يمكنك ضبطه واستقباله ليمكنك مشاهدة جميع المباريات عليها بدلا من قنوات بي إن سبورتس التي تتطلب منك دفع رسوم مالية لمتابعة ما يعرض على شاشتها، وهناك قنوات مفتوحة قررت إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري، على أن تبدأ مباريات منتخب مصر في اليوم الثاني من البطولة عندما تواجه منتخب موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

تردد القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 مجانا

والآن يمكنك ضبط واستقبال تردد القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 مجانا على كافة الاقمار من خلال ادخال الاحداثيات الخاصة بها:

قناة فوكس سبورت:

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 «sportdigital»:

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: عمودي

القناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2024

واليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024:

الجولة الأولى:

مصر × موزمبيق

الموعد: 14 يناير

الجولة الثانية:

مصر × غانا

الموعد: 18 يناير

الجولة الثالثة:

مصر × الرأس الأخضر

الموعد: 22 يناير