لينك التقديم في منصة الدعم المباشر للسكن daamsakane ma المغرب

التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن المغرب يعتبر حاليًا من أبرز العمليات المطلوبة والتي يزداد عنها البحث بكثافة ، وذلك بسبب الدور الهام الذي يلعبه برنامج الدعم المباشر في توفير الدعم المالي المباشر للمواطنين المغاربة الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل الحكومة ويوفر هذا البرنامج الفرصة للمواطنين للحصول على دعم مالي يساعدهم في تحقيق حلم السكن اللائق

التسجيل في منصة دعم السكن 2024

كانت منصة الدعم المباشر للسكنقد أعلنت رسمياً عن فتح التسجيل ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. للراغبين في التقدم،حيث يُمكنهم الوصول إلى منصة DAAMSAKANE.MA للاستفادة من برنامج الدعم السكني حيث أتاحت منصة دعم سكن المقدمة من وزارة الإسكان في المغرب طريقة مباشرة يمكن للمستفيدين التحقق من وضعية طلبهم للاستفادة من الدعم من خلالها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة دعم سكن عبر الرابط الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستفيد باستخدام رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور.

النقر على أيقونة “استعلام عن حالة الطلب”.

إدخال رقم البطاقة الوطنية وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث”.

ستظهر للمستفيد نتيجة طلبه في النافذة التالية، والتي تتضمن المعلومات التالية:رقم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وحالة الطلب (مقبول أو مرفوض).

سيتم صرف مبلغ قدره 100,000 درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم لشراء سكن بقيمة أقل من 300,000 درهم (30 مليون سنتيم)، مع احتساب الرسوم وتم تحديد مبلغ قدره 70,000 درهم كدعم لشراء سكن يزيد قيمته عن 300,000 درهم وأقل من 700,000 درهم، أو ما يعادلها.