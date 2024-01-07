مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2023-2024 ينتظر العديد من المرشحين والمرشحات في المغرب إعلان رابط استخراج نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 وفي هذا السياق من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن النتائج في الساعات القادمة حيث تشمل النتائج المرحلة الشفوية للمرشحين في جميع القطاعات التعليمية.

رابط استخراج نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 وزارة التربية الوطنية

تتجه أنظار المتقدمين لمباراة التوظيف بالتعاقد في المغرب نحو اللحظة المهمة وهي إعلان القوائم النهائية للمرشحين المؤهلين للاجتياز المرحلة الشفوية يمكن للمتابعين الحصول على هذه النتائج والقوائم النهائية عبر زيارة البوابة الرسمية لمباريات التوظيف التابعة لوزارة التربية الوطنية في المغرب من هنا كما يتيح موقع وزارة التربية الوطنية فرصة للمتقدمين للاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر.

خطوات استخراج النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية

في خطوة مهمة نحو مستقبلهم المهني يترقب الكثيرون إعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع الجهات بالمغرب لذا لضمان سهولة وسرعة الوصول إلى هذه نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 يفضل اتباع الخطوات التالية:

استخدم متصفح الإنترنت الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

في الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط على زر “مباريات” المتاح في القائمة الرئيسية.

من بين الخيارات المعروضة اختر قسم نتائج مباراة التعليم النهائية 2023-2024.

قم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك في الحقل المخصص لذلك.

اختر الأكاديمية التي تقدمت إليها من بين القائمة الـ12 الخاصة بالأكاديميات.

بمجرد إدخال البيانات المطلوبة انقر على زر بحث.

بهذه الخطوات ستظهر لك النتائج في النافذة التالية مما يوفر لك سهولة وفعالية في الحصول على معلوماتك بشكل دقيق وسريع.