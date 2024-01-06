“ياسعدكم لو كنتم من ال5 فئات دول اعرف هتقبض كام”زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وموعد الصرف

تشهد العراق زيادة في رواتب المتقاعدين حيث أعلن عن تطبيق تعديلات جديدة تشمل ارتفاعاً في الرواتب بمقدار 100 ألف دينار عراقي، وفقاً للمعلومات المتاحة أصبح الحد الأدنى للرواتب 500 ألف دينار عراقي، بعد أن كان 400 ألف دينار عراقي، يأتي هذا القرار تنفيذاً للقانون الجديد الذي يعزز من مكانة المتقاعدين ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

هذا وتقوم الهيئات المالية المعنية في العراق بالإعداد الفوري لتنفيذ هذه الزيادات فور التصديق على القرار وتوفير الأموال المخصصة لذلك. وللاستعلام عن الرواتب بعد التعديل، يُمكن للمتقاعدين الدخول إلى المواقع الرسمية للوزارات المعنية وادخال بياناتهم لمعرفة قيمة الرواتب الجديدة. تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الإصلاح والدعم المستمر للمتقاعدين، والتي تتضمن أيضاً تبسيط الإجراءات والتعاملات الخاصة بهم.

تقارير حديثة تفيد بأن الحكومة العراقية قد أقرت زيادة في رواتب المتقاعدين ويُعتبر هذا التطور بمثابة خبر سار لشريحة واسعة من المواطنين الذين أمضوا سنوات في خدمة بلدهم وينتظرون الآن تحسيناً في ظروفهم المعيشية.

الموعد المرجح لصرف الرواتب

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن موعد صرف الرواتب المتقاعدين بعد التعديل سيكون مساء يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، إذ يبدو أن الإجراءات تجري على قدم وساق لضمان التنفيذ السليم للزيادات.

تفاصيل الزيادة في الرواتب

وِفقاً للمصادر ذاتها، فإن الزيادة في رواتب المتقاعدين تُقدر بـ100 ألف دينار عراقي، ما يرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن قيمة الراتب بعد الزيادة

يمكن للمتقاعدين العراقيين الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية والاستعلام عن قيمة رواتبهم المُعدلة، عبر إدخال بياناتهم الخاصة.

التصريحات الرسمية

قام رشيد, أحد المسؤولين, بالتأكيد على أن بيانات الهيئة جاهزة للتنفيذ الفوري للزيادة فور صدور القرار وتوفر الأموال المخصصة لهذا الشأن. وأشار إلى أن الزيادة ستطبق على الراتب الأصلي للمتقاعد، بما يشمل الورثة المستحقين.

الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المتقاعدين

أكدت الهيئة المعنية على أن الجهود مستمرة لدعم المتقاعدين وتبسيط الإجراءات، مع تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين بالعراق.

يُعَد هذا الإجراء جزءاً من سياسة حكومية للاهتمام بفئة المتقاعدين وتفعيل دورهم في المجتمع، مما يعكس العناية بشرائح مختلفة ممن ساهموا في بناء الدولة وتقدمها.

فئات أكثر استحقاقًا لـ زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تشهد الجمهورية العراقية موجة من التطورات المالية تتجه نحو تحسين الأحوال الاقتصادية للمتقاعدين. فقد تم الإعلان رسميًا من قبل السلطات المعنية عن زيادة في رواتب المتقاعدين، حيث حددت خمس فئات بوصفهم الأكثر استفادة من هذه التعديلات المالية. وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين يستلمون رواتب تقاعدية أقل من مليون دينار عراقي، ويجدر الذكر أن هذه الزيادة ستعود بالنفع بشكل أساسي على طلاب المدارس والجامعات، إضافةً إلى الآباء والأمهات والأبناء، وأيضًا السيدات الغير متزوجات أو المنفصلات والمطلقات، تأتي هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية كجزء من سعيها لإصلاح الوضع المعيشي للمتقاعدين وتأمين حياة كريمة لهم.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة