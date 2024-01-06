تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وتنزانيا وطريقة ضبط التردد الأرض على جهاز الريسفر

يترقب الكثيرون من عشاق كرة القدم موعد مباراة غدا بين فريق منتخب مصر ومنتخب تنزانيا، والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدَّوْليّ، ويستعد كلا الفرقين لخوض مباراة قوية، لتكون هذه المباراة الودية استعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية، وتزاع المباراة على قناة أون تايم سبور الفضائية فيمَا تذاع البطولة بعد ذلك على قناة أون تايم سبورت الأرضية والتي نبين طريقة ضبط التردد الخاص بالقناة من خلال الأسطرالتالية.

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية ومشاهدتها مجانا من خلال إضافة البث الأرضي لجهاز الاستقبال، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بفصل جهاز الريسيفر من خلال الضغط على زر البث على الاستقبال الأرضي عن جهاز التلفزيون الخاص بك. وصل إريال الاستقبال الأرضي بجهاز التلفزيون. انقر على زر الاعدادات من جهاز الريموت. ومن ثم انقر على قائمة القنوات. ثم بعد ذلك اختر توليف إعداد القناة، ثم اضغط على توليف تلقائي. اختر البحث الرقمي. ادخل تردد قناه اون تايم سبورت الأرضية UHF32 (التماثلي UHF9). انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت قناه اون تايم سبورت الأرضية.

كيف اشغل القنوات الأرضية بدون اريال؟

يمكنك تشغيل قنوات أون تايم سبورت الأرضية بدون اريال، وذلك باستخدام كونفرتر رأس الكابل النحاسي في مدخل RF وتثبيته باستخدام شريط لاصق.

ماذا يعرض على أون تايم سبورت الأرضية؟

تعرض على قنوات أون تايم سبورت الأرضية العديد من البطولات، والتي أبرزها التالي: