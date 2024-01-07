كشفت وزارة السياحة والآثار عن نتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى 2024 بعد فوز 23 ألف مواطن عبر منصة البوابة المصرية الموحدة للحج جاء الإعلان عن النتائج في حدث رسمي أقيم في العباسية بحضور عدد من الشخصيات البارزة منهم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة السياحة تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار المشاركين في الحج السياحي للموسم الجاري 1445 – 2024 في الساعات الأولى من صباح اليوم في مقر الوزارة وقد أعلنت الوزارة رسميا أسماء المقبولين وهو ما يعد خطوة هامة تتيح للفائزين البدء في استعداداتهم لتأدية فريضة الحج.

نتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى 2024

أعلنت وزارة السياحة اليوم عن فوز 23 ألف مواطن ومواطنة مصرية بحق أداء فريضة الحج عبر شركات السياحة المصرية وأكدت الوزارة أن عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين تتم وفق خطوات بسيطة عبر البوابة المصرية للحج لمعرفة منتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى 2024 يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البوابة المصرية للحج من هنا.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

اختيار خيار نتيجة الحج السياحي.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم المصنع الموجود أسفل الصورة في البطاقة الشخصية.

النقر على زر تحقق.

الضغط على خيار عرض النتيجة.

يأتي هذا الإعلان في سياق تيسير عملية الحج للفائزين وتوفير وسيلة سهلة وفعالة للاستعلام عن النتائج تعد هذه الخطوات خطوة أساسية في رحلة التحضير لأداء الفريضة وتعكس التقنيات الحديثة التي تعتمدها الوزارة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحقيق أقصى قدر من الشفافية في عمليات الحج.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

أعلنت الحكومة المصرية اليوم أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي لعام 2024 حيث شهدت مشاركة أكثر من 58,217 شخصًا يمثلون نسبة تقارب 60% إناث و40% ذكور في الوقت نفسه قدم نحو 37,685 شخصًا للحج الاقتصادي حيث بلغت نسبة 65% منهم إناثًا و35% ذكورًا أكدت وزارة الحج أن جميع نتائج الحج السياحي والحج الاقتصادي ستتم إعلانها عبر موقع البوابة المصرية للحج من هنا.

تظهر هذه الأرقام التفاصيل الهامة حول التنوع في المشاركة بين الجنسين في قرعة الحج السياحي والاقتصادي تجاوزت النسب الإناث في كلا الفئتين مما يعكس التزاوج المستمر لهذه الفعالية الدينية بين جميع شرائح المجتمع.