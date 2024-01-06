ضبط تردد قناة وناسة tv للاطفال 2024 بيبي ومشاهدة أجمل أغاني لولو

تمكنت قناة وناسة للأطفال في وقت قصير جداً من جذب جمهور ومتابعين كبيرين في الوطن العربي، حيث شهدت أعلى معدلات البحث وزيادة كبيرة في عدد المشاهدات لدى فئات عمرية متنوعة، يتضمن جمهورها الأطفال الذين يتابعون القناة، والكبار الذين يقومون بتحميل المحتوى لأطفالهم في جميع أنحاء الوطن العربي، تقدم القناة مجموعة واسعة من الأغاني المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى عرض البرامج الكارتونية المميزة التي تحتوي على رسوم متحركة تفضلها جميع الفئات العمرية، يتمثل نجاح القناة في تقديم تجربة متميزة للمشاهدين.

تردد قناة وناسة tv للاطفال 2024

التردد : 11430.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة : HD.

القمر الصناعي : النايل سات.

اسم القناة في جهاز الاستقبال : وناسات بيبي Wanasah Baby

أجمل أغاني قناة وناسة بيبي

أنا لولو ساعدوني.

وين سنك يا لولو.

بم بم حيوانات.

بيبي شاور.

دكتور الأسنان الحقني.

القطة توتة.

مين اللي سرق الحزمة.

هابي بيرث داي.

وينك يا لولو.

وينو الأحمر يا لولو.

يا شرطي حرامي.

قناة وناسة للاطفال

تعد قناة وناسة إحدى القنوات الفضائية العربية التي تبث في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُقدم محتوى متنوعًا من الفيديوهات والبرامج ذات الطابع الترفيهي والتثقيفي الموجه للأطفال، يتمتع المغني الشهير راشد الماجد بملكية القناة، في حين يتولى مركز تليفزيون الشرق الأوسط MBC إدارتها، تتم إذاعة القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات 102 وبدر 4، وقد حققت شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة في مختلف المناطق، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة للجماهير من جميع الأعمار.