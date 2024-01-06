“دعم السكن ma” رابط التسجيل في الدعم المباشر للسكن في المغرب 2024 بالشروط الجديد عبر daamsakane.ma

تم تنفيذ مبادرة هامة في المغرب تهدف إلى تحسين الحالة السكنية وتعزيز جودة المعيشة، تم تطوير منصة الدعم المباشر للسكن من قبل الحكومة، لتسهيل وصول المواطنين إلى العقارات، وتعزيز قطاع الإسكان تهدف الحكومة المغربية إلى تحقيق حياة كريمة لمواطنيها، من خلال توفير وحدات سكنية تلبي الاحتياجات المحلية، مع التركيز على إضافة قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، سنقدم نظرة شاملة حول تفاصيل الدعم المقدم، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى كيفية التسجيل للحصول على هذا الدعم.

التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن 2024

تم إطلاق منصة الدعم المباشر للسكن في المغرب بدءا من 2 يناير 2024، وستستمر فترة التسجيل حتى عام 2028، يأتي هذا البرنامج استجابة لتوجيهات الملكية، حيث يهدف إلى تعزيز جودة المعيشة السكنية للمواطنين المغاربة، يتماشى البرنامج مع أهداف النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، الموضوع لتلبية احتياجات شرائح مجتمعية متنوعة.

شروط الدعم السكني في المغرب 2024

حددت “وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان”، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج الدعم السكني في المغرب، وتشمل ما يلي:

يجب ان يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المغربية.

يجب الا يمتلك المستفيد أي عقار مخصص للسكن.

يجب ان لا يكون المتقدم قد استفاد من اي دعم حكومي سابق في مجال السكن.

يجب توافر رخصة سكن صادرة باسم المستفيد اعتبارا من 1 يناير 2023.

يجب على المستفيد توقيع عقد بيع نهائي يلتزم فيه بالعيش في الوحدة السكنية كمقر اقامة دائم لمدة 5 سنوات.

يجب وجود وضع رهن عقاري كضمان لاسترداد المساعدة المالية في اي وقت إذا لم يلتزم المتقدم بالشروط المحددة.

خطوات التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن

لتسجيلك في منصة الدعم المباشر للسكن، يرجى اتباع الخطوات التالية بسهولة: