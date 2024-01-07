أعلنت قناة فوكس التركية عن تغيير تردد قناة فوكس التركية FOX TV Turkey 2024 وذلك بعد الإعلان عن قرار تغيير اسم القناة في شهر فبراير القادم يأتي هذا التغيير نتيجة لحصول منصة ديزني بلاس على حقوق تعديل اسم القناة حيث قررت تغييره إلى اسم جديد يتوقع أن يجتمع ممثلو القناة في الفترة القادمة لتسجيل إعلان يكشف عن الاسم الجديد للقناة

تردد قناة فوكس التركية FOX TV Turkey 2024

تعتبر قناة فوكس التركية واحدة من القنوات البارزة التي تبث على القمر الصناعي نايل سات وتقدم محتوى ترفيهي متنوع بجودة عالية فيما يلي تفاصيل تردد قناة فوكس التركية FOX TV Turkey 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد 11562 MHz

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي (HD)

الجودة: عالية الدقة (HD)

كما يتم بث القناة على تردد آخر عبر نايل سات بالتفاصيل التالية:

تردد 11296 MHz

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: أفقي (SD)

الجودة: جودة قياسية (SD)

تردد قناة فوكس التركية عبر القمر عرب سات

لمن يفضل استقبال تردد قناة فوكس التركية FOX TV Turkey 2024 عرب سات يمكن الاستمتاع ببرامجها عبر الترددات التالية:

تردد 11843 MHz

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: رأسي (HD)

الجودة: عالية الدقة (HD)

تردد قناة فوكس التركية عبر القمر ترك سات

أما لمن يستخدم قمر الصناعي ترك سات لاستقبال القنوات، يمكن الحصول على إشارة فوكس التركية من خلال الترددات التالية:

تردد 12329 MHz

معدل الترميز: 6666

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي (HD)

الجودة: عالية الدقة (HD)

كما يوجد تردد آخر لقناة فوكس على ترك سات

تردد 12336 MHz

معدل الترميز: 5520

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي (HD)

الجودة: عالية الدقة (HD)

بهذه الترددات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى فوكس التركية بجودة عالية وتفاصيل مميزة.