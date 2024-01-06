aadl.dz 2024 “احجز شقة هنا” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 الشروط وطريقة التقديم

تم فتح باب التسجيل لبرنامج سكنات عدل 3 في الجزائر، والذي تم الاعلان عنه من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في بداية عام 2024، يعتبر برنامج سكنات عدل 3 واحدا من أكثر برامج الدعم السكني المطلوبة في البلاد، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، التي ترغب في امتلاك منزلها الخاص، وهناك شروط تحتاج إلى مراعاتها عند التقديم على برنامج سكنات عدل 3، ويمكنكم معرفة تفاصيل هذه الشروط وخطوات التقديم.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

سكنات عدل هو برنامج مهم وميسر للمواطنين، حيث يتم تحديد سعر السكنات، وفقا للتكلفة النهائية لبناء المسكن، وهذا السعر يختلف من ولاية إلى اخرى، يتم احتساب قيمة العقار وتكاليف البناء ومصاريف التسيير التقني والاداري، وتشمل ايضا الفترة الزمنية المستغرقة في انجاز المشروع وإدارته ونقل الملكية للمالك بعد ذلك، هذا يساهم في توفير فرصة امتلاك منزل للمواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.

شروط التسجيل سكنات عدل 3

تم تحديد عدة شروط من قبل الحكومة الجزائرية، للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، وتشمل ما يلي:

ان يكون المتقدم غير مالك لاي عقار سكني ولم يستفد من اي دعم مالي سابق للسكن.

يجب على المتقدم ان يتعهد بدفع القسط الاول الذي يعادل 25% من قيمة السكن.

يتعين على المتقدم ان يثبت قدرته المالية على سداد الأقساط الشهرية بانتظام.

يجب أن يتم تسديد جميع الاقساط قبل بلوغ المشترك سن السبعين عاما، وذلك عند سداد القسط الاخير.

في حالة تاخر المشترك عن سداد 3 اقساط شهرية متتالية، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% على القسط الشهري.

يحتفظ الوكالة بحق إلغاء العقد في حالة عدم سداد المتاخرات لمدة ستة اشهر متتالية.

كيفية التسجيل في موقع سكنات عدل الجزائر 2024

يمكنك التسجيل في برنامج سكنات عدل 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اولا تسجيل الدخول عبر موقع سكنات عدل 3 على الإنترنت.

ادخل رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة.

قم برفع الوثائق والملفات المطلوبة، وهي الوثائق التي تثبت هويتك وحالتك الاجتماعية والمالية.

قم بدفع رسوم التسجيل المطلوبة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من تقديم طلبك للتسجيل في برنامج سكنات عدل 2024.