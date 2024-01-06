“هتاخد 1000 شهريا“ الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي

صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي ينتظرها عدد كبير للغاية من العمال والتي من المتوقع أن تبدأ في صرفها في الأيام القليلة المقبلة، حيث تبلغ قيمة تلك المنحة 1000 جنية شهريا في ظل بحث الحكومة المصرية بشكل دائم إلى مساعدة المواطنين في عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم كله.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن أماكن صرف منحة العمالة الغير منظمة والتي من المقرر صرفها في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم صرفها من مكاتب البريد أو عن طريق ماكينات الصرف الآلي، كما أعلنت وزارة القوى العاملة أنه يمكن الاستعلام عن المنحة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة العمل على الرقم 19468 أو من خلال الاتصال بالرقم 142.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

يوجد بعض الشروط التي لابد من توفرها لمن يرغب فيه التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وتلك الشروط تتمثل فيما يلي: