“بمرتبات خيالية“ رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 || الموعد والشروط والتخصصات المطلوبة

رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد الإعلان عن توافر وظائف في البريد المصري للعام الجديد 2024، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية فرصة التقديم على تلك الوظائف التي من المقرر أن يفتح التقديم عليها في الفترة القليلة المقبلة، حيث أعلن الجهاز المصري للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن توافر مسابقة يتواجد بها 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

موعد التقديم في وظائف البريد المصري 2024

بعد الإعلان الرسمي من قبل الجهاز المصري للتنظيم يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن موعد التقديم على وظائف البريد المصري وذلك عن طريق بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 18 وحتى 31 يناير الجاري.

التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري 2024

حدد الجهاز المصري للتنظيم بعض التخصصات التي لابد من توافرها فيمن يرغب في التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، وتلك التخصصات هي:

1- 19 في وظيفة مهندس كهرباء.

2- مهندس ميكانيكا.

3- مهندس ميكانيكا سيارات.

4- مهندس تخطيط النقل.

5- مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية ” كهرباء – ميكانيكا – ميكانيكا سيارات”.

6- مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

7- 861 في وظيفة أخصائي بريد.

8- أخصائي مكتب بريد.

9- أخصائي خدمة عملاء.

10- 20 في وظيفة محامي في الدرجة الثالثة.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

يوجد بعض الشروط التي لابد من تواجدها في الاشخاص الذين يرغبون في التقديم على وظائف البريد المصري 2024 وتلك الشروط هي: