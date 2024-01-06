افتّـــح نتائج مباراة التعليم 2024 المغرب | لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024 | tawdif.men.gov.ma/

لقد تركز البحث في الساعات الماضية عن إعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 بالمغرب إلى جانب النتائج الشفوية، حيث يمكن للعديد من المواطنين أن يقوموا بالتعرف على النتيجة الشفوية والتعرف على قائمة الناجحين وسوف نوضح خطوات العثور عليها من خلال المقال التالي.

مباراة التعليم جميع الجهات 2023/2024

نقدم لكم نتائج مباراة التعليم لجميع الجهات والتي جاءت كالتالي وذلك قبل معرفة خطوات الاستعلام:

جهة الرباط سلا القنيطرة 2974 منصب.

الدار البيضاء سلطات المنصب 3238 منصب.

جهة مراكش أسفي المنصب 2710 منصب.

فاس مكناس 2125 منصب.

جهة الداخلة واد الذهب 138 منصب.

درعة تافيلالت 1857 منصب.

جهة العيون الساقية الحمراء 177 منصب.

الشرق 1507 منصب.

جهة كلميم وادي نون 292 منصب.

بني ملال خنيفرة واحد 1507 منصب.

جهة بني ملال الغفيرة إثنين 1507 منصب.

سوس 1101 منصب.

جهة طنجة تطوان الحسيمة 2297 منصب.

نتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024

لقد قام الكثير من الأشخاص الذين أدوا إمتحانات الشفاهية أن ينتظروا النتيجة الخاصة بهم وسوف نوضح خطوات الحصول على النتيجة من خلال ما يأتي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على بوابة الرسمية للمرشح. يضغط على قسم مباريات الوزارة. كذلك يضغط على نتائج مباراة التعليم النهائية 2023/2024 . يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة. يحدد الأكاديمية الخاصة به. في حالة الإعلان عن نتيجة سوف تظهر جميع الاسماء الخاصة بالناجحين في الكشوف الأسماء بي دي أف.

لوائح الناجحين لمباراة التعليم تنص لوائح الناجحين مباراة التعليم المغرب إنه بعد مرور فترة من التقييم والمتابعة سوف يتم إعلان النتائج، يكون الاختبار الشفوي له جزء كبير في إعلان النتيجة الحاسمة فيتم من خلاله تقييم جميع المتقدمين والتواصل والتحاور معهم.، عندما يتم الانتهاء من جميع المراحل سوف يتم الإعلان عن لوائح الناجحين.