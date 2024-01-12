مبروك يا عم أصغر شخص هيقبض تموين بـ 100 جنية “شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين” 2024

أشخاص كثيرة تريد القيام بإضافة المواليد على البطاقة التموينية، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم إضافة المواليد إن توافرت بهم الشروط اللازمة والمحددة من جانب وزارة التموين، فمن الجدير بالذكر أنه ليس جميع الأشخاص من حقهم إضافة المواليد للبطاقة التموينية، فهناك فئات محددة من جانب الوزارة هي التي تستحق الإضافة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق رقم التفاصيل التي تتعلق بذلك، وايضا الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية كما بينت وزارة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك سلسلة من الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين من الممكن أن يتم اضافتهم الى البطاقة التموينية، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون الشخص من ضمن الفئات المستحقة الاضافه من ضمنهم ما يلي:

زوجة الشهيد

أبناء الشهداء

من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة

من يكون مستحقا لمعاش تكافل وكرامة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

من الممكن بكل سهولة ويسر أن يتم إضافة المواليد للبطاقة التموينيه، وهذا بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنصة مصر الرقمية، واتباع الخطوات التالية: