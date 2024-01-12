خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024 “أسمك فيهم ألحق عشان تقبض”

حتى هذا الوقت الجاري يتم التساؤل عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن الاسماء المقبولة عن معاش تكافل وكرامة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي بينت أنه يمكن الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة للاستفادة من هذا المعاش إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني المتعلق بها باتباع الخطوات اللازمة التي بينتها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتناول سويا تلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن جميع الأسماء التي تم قبولها في البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

الآن صار الاستعلام عن كشوفات الأسماء الجديدة التي تم قبولها في برنامج دعم تكافل وكرامة من ضمن أسهل الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، فمن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تستعلم عن هذه الأسماء عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الثالثة النقر على زر عرض النتيجة وسيتم ظهور النتيجة بشكل مباشر أمامك إن كنت مستفيد أم لا.

شروط دعم تكافل وكرامة

توجد سلسلة من الشروط اللازمة التي ينبغي أن يكون جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة متوفر بهم تلك الشروط، ومن ضمن هذه الشروط كل ما يلي: