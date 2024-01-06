“منصة مظلتي”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر spa.gov.iq/umbrella في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، الالاف من المواطنين بالعراق يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة التي تعد أهم ما يشغل بالهم خلال تلك الفترة، وخاصة في ظل قرب الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث يعد الرعاية الاجتماعية هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي لعدد من المواطنين العراقيين الذين يأتي على رأسهم الفئات الأكثر احتياجا داخل الدولة وذلك للتسهيل عليهم في ظروف المعيشة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

وكانت وزارة العمل العراقية قد صرحت أنه سيتم الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة قريبا خلال الاسابيع الماضية بعد الانتهاء بشكل نهائي من أعمال الفحص، وقد تم تخصيص منصة مظلتي للتسهيل على المواطنين في تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بسهولة، ويمكنك التعرف على اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة من خلال اتباع تلك الخطوات:

يتم الذهاب إلى منصة مظلتي عبر الانترنت من خلال هذا الرابط من هنا.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد الوجبة الاخيرة، واختر محافظتك القاطن بها.

قم بادخال كافة البيانات المطالوبة لاكمال عملية الاستعلام.

اضغط على كلمة الاستعلام.

ستظهر امامك الآن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اضغط على كلمة “تحميل”.

قم بفتح الملفات المحملة على جهازك، وابحث عن اسمك.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل قد حددت شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024 والتي لابد أن تتوافر في كافة المواطنين، وهي كما يلي: