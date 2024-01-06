اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf جَميـع المحافظات بالاسم رُباعي | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية spa gov iq

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين وذلك بعد أن قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المستفادين من الوجبة الأخيرة خلال الساعات القادمة وسوف نوضح كيفية الحصول على أسماء الوجبة الأخيرة من خلال المقال التالي.

قائمة اسماء المشمولين

لقد تم تأجيل أسماء الدفعة الأخيرة في أواخر ديسمبر 2024 بسبب الانتخابات في الفترة الماضية ، قد صرح أحمد الأسدي بأن تلك الوجبة يتم تجهيز عدد كبير من المستفادين وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم في منتصف يناير 2024لذلك ينتظر الكثير من المواطنين على إعلان أسماءهم على أحر من الجمر ويزيد في البحث على مؤشر البحث جوجل على تلك الأسماء.

شروط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الشروط للحصول على الوجبة الأخيرة وسوف نوضح تلك الشروط من خلال ما يلي

يصرف الدعم لمن هم عراقيين الجنسية فقط.

لا يقل سن المواطن عن 18 عام.

كذلك لا يزيد سن المواطن عن 65 عام.

أن يقدم المواطن جميع الأوراق المطلوبة منه.

يجب أن تكون جميع الأوراق سارية الصلاحية.

لا يوجد أي ممتلكات باسمه.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وهي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع مظلتي. ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على قسم الرعاية الاجتماعية. يضغط المواطن على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. ينقر على الوجبة الأخيرة. يكتب جميع البيانات المطلوبة منه. يقوم بالضغط على تحميل ينتظر قليلا حتى يتم تحميل الملفات بي دي أف. يفتح تلك الملفات سوف يلاحظ تواجد الإسم رباعي.

مميزات الحصول على الوجبة السابع

عندما يحصل المواطن على الوجبة السابعة يحصل على الكثير من المزايا وهي.