رسميًا “موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024” في عموم محافظات العراق + جدول الامتحانات

في الحقيقة أن الاختبارات التي تتعلق بالترم الاول بكل محافظات دولة العراق تقترب للغاية لذا يتم البحث من جانب الطلاب عن موعد بدء تلك الاختبارات، ومن الجدير بذكر أن العديد من الطلبة والطالبات يريدون أن يقوموا بالتعرف على تلك المواعيد التي تتعلق بهذه الاختبارات، وهذا لان الوزارة العراقية قد قامت بإصدار الجدول الذي يتعلق ببدء هذه الامتحانات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024

عقب الكشف عن الجداول التي تتعلق بالاختبارات المقدمة من جانب وزارة التربية والتعليم بدولة العراق، تقوم المدارس المختلفة بكل محافظات العراق بالاستعداد لبدء اختبارات الترم الاول اذ انها سوف يكون بدايتها في اليوم الخامس والعشرون من يناير 2024، كذلك أنه سوف يتم تأدية الامتحانات التي تتعلق بالترم الاول في جميع مستويات الأكاديمية، وذلك بدءا من التمهيدي ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر التقويم الذي يتعلق بالإجازات الرسمية وأيضا الجدول الخاص بالامتحانات، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الترم الثاني سوف تكون بدايتها في اليوم الخامس عشر من شهر مايو 2024، وسوف تكون مستمرة إلى اليوم الذي يوافق الخامس والعشرين من مايو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف في العراق لعام 2024

فيما يتعلق بالترم الأول فإنه يتم التخطيط الجلسات المتعلقة بالامتحان الشفوي وتأديته أثناء الساعات الخاصة بالدراسة قبل بدء الامتحان والاختبار الكتابي فمن المفترض أن يتم تأدية الاختبارات الخاصة بمنتصف السنة الدراسية المرحلة الابتدائية في الفترة بين الخامس والعشرون من يناير 2024، إلى اليوم الحادي والثلاثون من يناير 2024 كذلك أن اختبارات التعليم الثانوي سوف يكون بدايتها في اليوم الواحد والعشرين من يناير 2024، وتكون مستمرة إلى اليوم الحادي والثلاثون من يناير 2024.