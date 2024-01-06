الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 من الموبايل “بكل سهولة سددها وانت مكانك”

عدد كبير جدا من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة مستمرة عن الخطوات اللازمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، فمن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن تلك الفاتورة بمنتهى السهولة واليسر عن طريق الرابط الخاص بالشركة، وفيما يلي سوف نتناول هذا الرابط الخاص بالاستعلام، وكذلك كيفية الاستعلام عن تلك الفاتورة بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لسدادها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024

من الممكن أن يتم دفع فاتوره الكهرباء باتباع النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء من هنا.

الخطوة الثانية خيار استعلام عن فواتير الكهرباء.

الخطوة الثالثة تدوين رقم المشترك بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الرابعة تدوين رقم العداد بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الخطة الأخيرة النقر على تبويب استعلام.

الاستعلام عن فاتوره الكهرباء من خلال التطبيق

يمكنك أن تستعلم عن الفاتوره الخاصه بالكهرباء بمنتهى السهولة عن طريق التطبيق الخاص بالهاتف المحمول باتباع النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى عليك تحميل تطبيق جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء.

الخطوة الثانية عليك الانتقال إلى التطبيق.

الخطوة الثالثة انقر على خيار استعلام عن الفواتير ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الرابعة عليك تسجيل رقم مشترك بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الخطوة الخامسة عليك تدوين رقم العداد بشكل صحيح

الخطوه الاخيره انقر على ايقونة استعلام.

سداد فاتورة التليفون الارضي

يمكن للأشخاص أن يقوموا بدفع تلك الفاتورة باتباع الآتي: