تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 النايل سات لمتابعة أفضل أغاني الأطفال

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية عربية للأطفال، تبث على مدار 24 ساعة وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا وتعتبر قناة وناسة من أهم القنوات التي تخاطب هذه الفئة العمرية. تأسست القناة في عام 2007 وهي مملوكة لشركة مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC).وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، وتتنوع برامج قناة وناسة بين البرامج التعليمية والترفيهية، وتعتمد على إنتاج محتوى عربي متميز يحترم عقلية الطفل وثقافته.

التردد الجديد للقناة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

التردد الجديد لقناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة ضبط قناة وناسة

ويمكن ضبط التردد الجديد لقناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر “التركيب” أو “الضبط”. اختر “البحث اليدوي”. أدخل التردد الجديد للقناة في الحقول المخصصة لذلك. اضغط على زر “بدء البحث”. انتظر حتى يكتمل البحث، ثم احفظ التغييرات. وبذلك يمكنك الاستمتاع ببرامج قناة وناسة للأطفال بجودة عالية على جهاز الاستقبال الخاص بك.

من أشهر برامج قناة وناسة

تحرص قناة وناسة على تقديم محتوى هادف ومفيد للأطفال، يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز القيم الإيجابية فيهم كما تحرص القناة على الحفاظ على الهوية العربية في برامجها، من خلال استخدام اللغة العربية الفصحى وعرض ثقافات وتراث المنطقة العربية.