أسعار بورصة الدواجن اليوم البيضاء 7 – 1 – 2024 الأحد وسعر كرتونة البيض

تشهد أسواق الدواجن والبيض في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار اليوم، حيث يستمر هذا الاستقرار على مدى الأسبوع الحالي، وسبب ذلك توافر العرض في جميع محافظات البلاد، وفيما يتعلق بأسعار الفراخ البيضاء يتراوح سعر الكيلو بين 73 أو 75 جنيهًا للمستهلكين، ويختلف حسب المنطقة وكل محافظة على حدة، وسوف تظل أسعار الدواجن في مصر قيد المتابعة، حيث يعكس هذا الوضع الاستقرار الحالي في السوق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء عند التسليم في المزرعة قيمة تبلغ 65 جنيهًا، في حين يتراوح السعر النهائي للمستهلكين في الأسواق بين 73 و 75 جنيهًا للكيلو، ويبين هذا الفارق الاستقرار في معروض الدواجن، وفقًا لتقرير شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي تتابع تطورات أسعار الفراخ في الأسواق.

أسعار البيض في الأسواق

أكدت شعبة الدواجن، من خلال رئيسها سامح السيد في الغرفة التجارية، استمرار استقرار أسعار البيض في الأسواق اليوم، حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض عند التسليم في المزرعة 123 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين بين 145 و153 جنيهًا، أما بالنسبة للبيض البلدي فيصل سعره للمستهلكين ما بين 160 و165 جنيهًا، وفيما يخص كرتونة البيض الأحمر، فإن سعرها يسجل 128 جنيهًا، ويتراوح سعرها للمستهلكين بين 145 و150 جنيهًا.