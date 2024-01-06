تنزيل تردد قناة اليرموك الجديدة 2024 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس

يُعبر الكثيرون عن رغبتهم في استقبال قناة اليرموك الفضائية عبر أجهزة الرسيفر الخاصة بهم، ويكون ذلك عن طريق استقبال إشارات القمر الصناعي نايل سات، الجدير بالذكر أن القناة تبث مسلسل ( قيامة عثمان )، ومن المتوقع أن تذيع الحلقة رقم 144 بعد انتهاء المسلسل علي القناة الرسمية، فيما يلي سنتعرف على تردد القناة لتمكينكم من تحميلها والتمتع بمحتواها المثير والمشوق.

تردد قناة اليرموك الجديدة

للحصول على تردد قناة اليرموك الفضائية وتنزيلها عبر أجهزة الرسيفر، يمكنكم القيام ببحث يدوي على القمر الصناعي نايل سات، حيث تُعرض الترددات والإعدادات اللازمة للاستقبال.

الجودة : HD.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز : 27500.

استقطاب : عمودي.

تردد : 11678.

القمر : نايل سات.

تنقل القناة أهم المسلسلات التركية الحصرية مثل مسلسل ( المؤسس عثمان ) ومسلسل ( الب أرسلان )، لذلك تعد من القنوات التي تحظي بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.

أهمية قناة اليرموك

تتميز قناة اليرموك الأردنية بتوجيه اهتمامها ليس فقط نحو الشؤون الأردنية، بل تستعرض رؤية تشمل القضايا والأحداث العربية بشكل شامل، ومن هنا يعود البحث عن تردد قناة اليرموك إلى أن يكون واحدًا من الأكثر شيوعًا على شبكة الإنترنت، ويرجع هذا الاهتمام المتزايد بسبب التوجه الواسع للقناة نحو التغطية الشاملة للأحداث والمواضيع العربية، مما يجعل المشاهدين يبحثون بنشاط عن التردد الذي يمكنهم من الوصول إلى محتوى متنوع وشامل.