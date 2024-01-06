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“ذاكر كويس امتحاناتك قربت” جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة 2024
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
ازداد البحث خلال ساعات الماضية عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات المقرر إقامتها في شهر يناير الجاري، ويتأهب جميع الطلاب والطلبة من أجل تكثيف ساعات المذاكرة خلال هذه الأيام من أجل الاستعداد الجيد لبدء الامتحانات بشكل قوي لتحصيل كمية كبيرة للتفوق والحصول على أعلى الدرجات، وفي هذا المقال نستعرض لكم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهره والتي كانت وزارة التربية والتعليم قد حددته خلال الفترة الماضية.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة 2024
وقفت لما حددته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فإن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في المحافظه جاءك التالي:-
- سيكون اليوم الأول في امتحانات هو يوم ال 17 من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن فيه الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.
- سيكون ثاني أيام الامتحانات هو الخميس الموافق ال 18 من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن فيه الطلاب مادتي الدراسات الاجتماعيه والحاسب الالي.
- سيكون ثالث أيام الامتحانات يوم الاحد الموافق ال 21 من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن فيه طلاب مادتي الهندسة والتربية الفنية.
- سيكون رابع أيام امتحانات هو يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن فيه الطلاب مادة اللغة الانجليزية.
- وسيكون خامس أيام الامتحانات هو الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن في طلاب مادة الجبر والاحصاء.
- وسيختم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء الموافق ال 24 من شهر يناير لعام 2024 وسيمتحن في الطلاب مادة العلوم.