نزلها الآن.. تردد قناة بداية نايل سات الجديد 2024

ازداد البحث مؤخراً من قبل الكثيرين على محركات البحث يتساءلون عن تردد قناة بداية نايل سات الجديد، وهي أحد القنوات السعودية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، يستمتع المشاهد العربي كثيرا بمشاهدتها حيث تقدم القناة محتوى متميز في شتى المجالات؛ ترفيهي وديني وثقافي، وهي إلى ذلك موجهة إلى كافة فئات المجتمع العربي، وقد استطاعت أن تجذب الكثير من المشاهدين بمحتواها المتميز وخاصة الديني والثقافي منه، كما أنها تمثل انعكاسا للتراث العربي، ولهذا سنتعرف معاً على تردد قناة البداية الجديد، فتابعوا معنا.

تردد قناة بداية نايل سات

قناة بداية هي إحدى القنوات المهمة في المملكة العربية وترجع أهميتها لما تقدمه من محتوى متنوع، ومن أجل الاستمتاع بمشاهدة القناة كل ما عليكم هو أن تدخلوا التردد إلى جهاز الإرسال الخاص بكم:

تردد قناة بداية نايل سات هو: ١٢٠٥٤.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

بينما التردد على عرب سات هو: ١٢٤١٨.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تثبيت تردد قناة بداية على جهاز الإرسال

يمكنكم إضافة تردد قناة بداية على جهاز الإرسال؛ عن طريق الضغط على زر القائمة menu، ثم اختيار قائمة الترددات من القائمة، وبعدها الضغط على زر الإضافة والذي غالبا ما سيكون باللون الأحمر، ومن ثم كتابة التردد وكافة البيانات الأخرى، ثم الضغط على تأكيد وبعدها الضغط على زر البحث الأزرق، ومن ثم الضغط على تأكيد وبذلك ستتثبت القناة بشكل تلقائي على جهاز الإرسال، والاستمتاع بما تقدمه القناة.

أهم البرامج التي تقدمها قناة بداية

تتميز قناة بداية ببرامجها المتنوعة التي تثري من ثقافة المشاهدة وتعلي من فكره، وذلك من خلال البرامج الثقافية والدينية والطبية والاجتماعية التي تقدمها القناة، ومن بين هذه البرامج البرنامج الديني زد رصيدك والذي هو عبارة عن برنامج مسابقات دينية، برنامج دوافير، برنامج ذرية كلينك، البرنامج الترفيهي بنوتات، برنامج الصيف.