تاريخ اقرب إجازة للطلاب في السنة الجديدة 2024!! التعليم المصري يوضح جدول الخطة الزمنية بالكامل

هناك العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن التاريخ الأول والموعد الذي سيكون فيه إجازة رسمية لجميع المواطنين بمصر في السنة الجديدة 2024، فمن الجدير بذكر أن السنة الجديدة قد بدأت منذ ما يقرب من حوالي خمسة أيام، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأشخاص يريدون التعرف على الإجازة الرسمية الأولى في العام الجديد، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد والتاريخ الخاص بأول إجازة في هذا العام.

تاريخ اقرب إجازة للطلاب في السنة الجديدة 2024

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار بأن يوم الأحد الذي سوف يكون موافق السابع من يناير 2024 سيكون أول إجازة رسمية في العام الجديد 2024، والتي تكون مدفوعة الأجر لجميع الاشخاص الذين يعملون بالوزارات وكذلك الهيئات العامة، بالإضافة إلى المصالح الحكومية وغيرهم من شركات القطاع العام، وأيضا الوحدات التي تتعلق بالإدارة المحلية وهذا من أجل عيد الميلاد المجيد، وتجدر الإشارة بأن تلك العطل الرسمية في سنة 2024، تتصدر عناية الأشخاص، إذ إن مع حلول هذا العام يرغب المواطنين في معرفة تلك الإجازات التي يشتمل عليها، ومن الجدير بالذكر أيضا أن اليوم الذي يكون موافق الخامس والعشرين من يناير 2024، سيكون عطلة رسمية وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

في الواقع أن عيد الفطر المبارك لم يتبقى عليه سوى ما يقرب من حوالي ثلاثة أشهر فمن الجدير بالذكر أنه سوف يكون موافقا الحادي عشر من شهر أبريل 2024، وفي هذه المناسبة يحصل المواطنون على إجازة رسمية وتكون مدفوعة الأجر.