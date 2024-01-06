HERE لوائح الناجحين في مباراة التعليم المغرب 2024 لينك النتائج النهائية في جميع الأكاديميات

وزارة التربية الوطنية المغربية تعمل على توفير فرص عمل لخريجي الجامعات المغربية، من خلال مسابقة التعليم 2023-2024، ستتم ترتيب الناجحين حسب المعدل العام للمسابقة، وتأتي هذه النتائج كجزء من الجهود المستمرة للوزارة في هذا الصدد، حيث تم قبول حوالي 100 ألف مترشح في الاختبار الشفوي، من إجمالي 200 ألف مترشح للمباراة، هذه المباراة متاحة لجميع خريجي الجامعات المغربية، الذين يحملون شهادة الإجازة في التربية أو شهادة معادلة لها.

لينك نتائج شفوي مباراة التعليم بالتعاقد 2024

ان مسابقة التعليم بالتعاقد تعتبر واحدة من ابرز الفعاليات التي ينتظرها خريجو الجامعات المغربية سنويا، فهي تمنحهم فرصة حقيقية للحصول على وظيفة في قطاع التعليم، وفي العام 2024، تسيم الإعلان عن نتائج المسابقة في شهر يناير، والكشف عن أسماء المتقدمين الناجحين في الاختبارات الشفوية، هذا الإعلان يعد مرحلة مهمة في مسار الحصول على الوظيفة المرغوبة، حيث يكون للمتقدمين الناجحين فرصة للمضي قدما في العملية التوظيفية والانتقال إلى المرحلة التالية.

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023- 2024

من المتوقع ان تعلن وزارة التربية الوطنية المغربية، بالتعاون مع الأكاديميات الجهوية، نتائج اختبار الشفوي لمسابقة التعليم في العام الدراسي 2023/2024. يأتي ذلك بعد نجاح المرشحين في الاختبار الكتابي، تم تحديد موعد ومكان اختبار الشفوي في نهاية ديسمبر الماضي، من المتوقع ان تصدر النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 قريبا.

خطوات الاستعلام عن الناجحين في مباراة التعليم 2023- 2024

للحصول على نتائج الاختبارات الشفوية لمباراة التعليم بالتعاقد في المغرب، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية:

الدخول الى موقع وزارة التربية الوطنية المغربية على الإنترنت.

انقر على رمز “نتائج مباراة التعليم بالتعاقد”.

قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك كمتقدم.

انقر على رمز “البحث”.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستظهر لك النتائج المتعلقة بالاختبارات الشفوية وأسماء الناجحين.