نتائج مباراة التعليم 2024 جَميـع الجهــات + اللوائح النهائية للناجحين portail recrutement

يتساءل الكثير من الأشخاص حول نتائج مباراة التعليم بالتعامل داخل المملكة المغربية لا سيما أن جميع المتقدمين الذين قد أدوا امتحانات التعليم النهائية بشكل كامل في تلك الأكاديميات التابعة التربية الوطنية، يشعرون بحالة من الترقب ويرغبون في التعرف على نتائج هذه الاختبارات حتى يطمئن بالهم، لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج مباراة التعليم في جميع الجهات والمحافظات المغربية، بالإضافة إلى أننا سنضع لكم أيضا خطوات التعرف على هذه النتائج فور إعلانها.

مباراة التعليم

حالة من القلق يشعر بها جميع المتقدمين نتيجة لتأخر إعلان نتائج مباراة التعليم المغربية لعام 2024 لا سيما أنهم قد انتظروا لفترة طويلة، ولكن عادة ما كان يحدث تأجيل غير متوقع مما يجعلهم في حالة تأهب وكذلك انتظار تام لأي تفاصيل يمكن أن تصدر عن هذه النتائج.

ومنها وجدنا أنه وفقا لمصادر معنية داخل وزارة التربية الوطنية المغربية بعدما وصلها حالات التساؤل المستمرة من قبل هؤلاء الشباب المتقدمين عن النتائج، فقد أكدت تلك المصادر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأيام القليلة القادمة وعلى جميع المتقدمين الانتظار.

خطوات التعرف على نتائج مباراة التعليم

على الرغم من عدم وجود موعد محدد يمكن من خلاله التأكد من يوم إعلان نتائج مباراة التعليم المغربية إلا أننا وجدنا أنه من الضروري أن يقوم هؤلاء المتقدمين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج فور رفعها على الموقع الرسمي، على أن تتلخص خطوات التعرف على النتائج فيما يلي

قم بتسجيل الدخول على موقع التربية الوطنية المغربية.

ثم قم بكتابة رقم بطاقة التعريف الخاص بك بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط على زر الاستعلام عن نتائج قائمة المتقدمين.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال لم تظهر النتائج لمعظم الأشخاص فلا بد من أن يتأكدوا من كتابة رقم التعريف مرة أخرى، ثم يتم التواصل مع الأكاديمية التي سبق لهم التقديم فيها ضمن هذه المسابقة.