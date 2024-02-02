ظهرت حالًا أخر دفعة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” .. اسمك موجود فيهم

وزارة العمل العراقية تقوم بتوفير جميع الخدمات للمواطنين حتى تسهل عليهم خدماتهم الكترونيا، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوزارة بينت أنه يمكن لجميع المواطنين بدولة العراق ان يقوموا بالاستعلام عن جميع الأسماء التي تم شمولها في البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية يتم تقديمه للأشخاص الذين يكونوا أكثر استحقاقا له والذين تتوفر بهم شروط البرنامج التي بينتها، وفيما يلي في هذا المقال سنقوم بتناول كافة الخطوات اللازمة التي من اللازم أن يتم السير عليها لكي يتم التعرف على تلك الأسماء.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الحقيقه انه اصبح من السهل واليسير أن يقوم الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالاطلاع على اسماء رعاية الاجتماعية أن يقوموا بالسير على الخطوات التالية حتى يتمكنوا من تنزيل جميع الكشوفات التي تم قبولها في البرنامج :

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية الضغط على زر دعم رعاية الاجتماعية من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة انتقاء رقم الوجبة التي ترغب في أن تقوم بالاستعلام عنها.

الخطوة الرابعة الضغط على زر تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.

الخطوة الخامسة كتابة اسمك بشكل رباعي في خانة بحث الكشوفات.

الخطوة الأخيرة الضغط على أيقونة بحث.

شروط دعم رعاية الاجتماعيه العراقيه

في الواقع أن هناك سلسلة من الشروط التي بينتها وزارة العمل العراقية، وأوضحت أن تلك الشروط ينبغي أن تكون متواجدة في جميع المواطنين الراغبين في تلقي الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط كل ما يلي: