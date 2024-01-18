“هنـــا” قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر يناير .. أحسب معاشك بالجنية

يقوم عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة، حيث إن هناك كثير من الأنبياء الشائعة التي توضح أن معاشات تكافل وكرامة عليها زيادة، ومن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على حقيقة هذا الأمر إن كان شائعة أم لا وقد بينت وزارة التضامن الاجتماعي جميع التفاصيل المتعلقة بذلك، إذ إنها أوضحت ما إن كان هناك زيادة على معاشات تكافل وكرامة أم لا، وأوضحت كذلك الموعد الذي سيتم فيه صرف تلك المعاشات، هذا بجانب أنها أوضحت قيمة الزيادة على المعاشات.

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة

العديد من المواطنين يقومون بالتساؤل عن الزيادة التي تتعلق بمعاشات تكافل وكرامة، اذ ان هناك اشخاص كثيرة تتساءل ما إن كان زيادة على معاشات تكافل وكرامة أم لا، وفي الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بينت ان هناك زياده بالفعل على المعاشات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وأوضحت كذلك القيمة التي تتعلق بتلك الزيادة إذ أنها نوهت وقالت إن تلك القيمة تكون بمعدل 15%، وهذا عقب الزيادة الاولى التي كانت بمعدل 25% المعلن عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر مارس الذي مضى 2024، لجميع المستفيدين من الدعم ليبلغ الإجمالي في الزيادة المقررة إلى هذا الوقت الجاري حتى ما يخرج من حوالي 40% في السنة الجارية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

في الحقيقة إن معاشات تكافل وكرامة سيتم صرفها لكل الأشخاص المستفيدين من البرنامج في اليوم الخامس عشر من يناير 2024، وذلك بالزيادة الجديدة التي تقدر بحوالي 15% بعد ان كانت الزيادة الاولى 25%.