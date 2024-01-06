“هتاخد عربية“ خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين وذلك للاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من ذلك الكارت والذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل دائم إلى مساعدة المواطنين أصحاب الهمم والمحتاجين للدعم.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

هناك طريقة سهلة وسريعة يمكن من خلالها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة أو المُصابين بشلل الأطفال، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى لابد من الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم نقوم بالنقر على استعلام طلبات.

ثم يجب كتابة الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

ثم يجب الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام امامنا.

الفئات المسموح لها استخدام كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن بتحديد عدد من الفئات التي تستطيع استخدام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتلك الفئات هي: