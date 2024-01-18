عاجل !! موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول “بالدرجات والتقديرات” .. أعرف نتيجتك أبنك

عدد لا يحصى من الطلبة والطالبات باستمرار يتساءلون عن الموعد الذي سوف يتم فيه ظهور تلك النتائج الخاصة بصفوف الابتدائي الفصل الدراسي الأول، فمن الجدير بذكر أن تلك النتائج قد أوضحت وزارة التربية والتعليم الموعد الذي سوف يتم الكشف عنها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتناول هذا الموعد بالتفصيل.

موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر هذا موعد الذي سوف يتم فيه الكشف عن نتائج الصفوف الابتدائية الفصل الدراسي الأول، فمن الجدير بالذكر انها قالت انه الى هذا الوقت الجاري لم يتم الانتهاء من العمليات الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية وبينت أيضًا أنه سوف يتم الكشف عن النتيجة في الحال عقب الانتهاء من تلك العمليات الخاصة بالتصحيح الإجابات الخاصة بالطلاب ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الحصول على تلك النتائج إلكترونيا، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، فقط ينبغي على الطالب أن يكون بكتابة رقم الجلوس المتعلق به بعد انتقاله الى هذا الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة ومن ثم النقر على زر بحث.

استخراج نتائج صفوف المرحلة الابتدائية

بينت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لجميع الطلبة والطالبات أن يقوموا باستخراج تلك النتائج التي تتعلق بهم بكل سهولة ويسر، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المرفق من جانبها فقط يتم السير على الخطوات التالية: