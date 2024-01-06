عبر بوابة التعليم الأساسي “خطوات الاستعلام عن نتائج صفوف النقل 2024 الترم الاول”

يقوم الكثير من الاشخاص بالبحث عن الطريقة التي تتعلق بالاستعلام عن نتائج صفوف النقل، فمن الجدير بالذكر أن جميع الطلبة والطالبات يقومون بشكل دائم ومستمر بالبحث عن تلك النتائج التي تتعلق بصفوف النقل، لذا قد وفرت وزارة التربية والتعليم كل ما يخص ذلك، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف عليه.

خطوات الاستعلام عن نتائج صفوف النقل

في الحقيقة أنه من المفترض أن تكون وزارة التربية والتعليم المصرية بالبدء في الكشف عن نتيجة الترم الاول لجميع صفوف النقل، عقب أن تنتهي الطلبة والطالبات من تأدية الامتحانات الخاصة بهم وستكون الوزارة، بعد ذلك اعتماد النتيجة بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي، وتقوم بالكشف عنها ومن الجدير بذكر أن تلك النتائج سوف تكون متوفرة عن طريق البوابة الإلكترونية التي تتعلق بظهور النتيجة الخاصة بالتعليم الأساسي بواسطة الرقم القومي.

بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024

تقوم البوابه الالكترونيه الخاصه بالتعليم الأساسي بمصر بتقديم العديد من الخدمات التي لا تحصى من ضمنها خدمة التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب لجميع صوفي النقل من خلال الرقم القومي، اذ انه من الممكن عن طريق الرابط المتعلق بالاستعلام عن النتائج ان يتم التعرف على نتيجة اختبارات الصف الرابع الابتدائي وكذلك النتيجة التي تتعلق باختبارات الصف الخامس الابتدائي، علاوة على الصف السادس الابتدائي بداية من الصف الاول وصولا للصف الثالث الاعدادي من خلال تلك البوابة، وهذا باتباع الخطوات التالية: