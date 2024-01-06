رسميًا “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير” بعد أخر تبكير من وزارة التضامن 2024

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن التاريخ والموعد الذي يتعلق بصرف معاش تكافل وكرامة، حيث إن تلك المعاشات يتم صرفها في يوم محدد في الشهر الميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه يتم البحث بصورة دائمة ومستمرة عن هذا الموعد الذي سيتم فيه صرف هذا المعاش، وفيما يلي سأقوم بإرفاق هذا الموعد بالتفصيل حتى تتمكنوا من التعرف على موعد الصرف، وكذلك سوف نتناول معا الشروط اللازمة للاستفادة من تلك المعاشات.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد 15 يناير 2024 يتم فيه صرف معاش تكافل وكرامة لكل الأشخاص الذين يكونون مستحقين لتلقي الدعم وتجدر الإشارة بأن المواطنين بمصر يقومون بالتساؤل عن الشروط اللازمة للحصول على دعم تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أيضا أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نوهت حول تلك الشروط، فمن ضمن أبرز هذه الشروط جميع ما يلي:

ينبغي أن يكون الشخص مصري الجنسية.

كذلك أنه يلزم أن يكون الشخص من مصر ومقيم بها دوما.

هذا بجانب أنه يلزم أن يكون الشخص من الأشخاص الذين يكونوا مستحقين للاستفادة من الدعم والذين يكون راتبهم الشهري محدود.

لابد من أن يكون المواطن من الفئات المستحقة لتلقي الدعم من ضمنهم من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

في الحقيقه انه من الممكن أن يستعلم المواطن عن معاشات تكافل وكرامة، بسهولة باتباع الخطوات التالية: