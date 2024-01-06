وصلت كام %؟!! شهادات بنك مصر الجديدة بسعر خيالي وبعائد شهري عالي جدًا

عدد كبير من الأشخاص يبحث عن تلك الشهادات الجديدة التي تتعلق ببنك مصر، حيث إنه يترقب تلك الشهادات عدد هائل من المواطنين، وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل تلك الشهادات الجديدة التي تم طرحها من جانب بنك مصر.

شهادات بنك مصر الجديدة

قام بنك مصر بإصدار شهادات ادخارية وتكون بعائد كبير يبلغ حوالي 27% في العام، وتكون تلك الشهادة المدة المتعلقة بها عام وعائدها ثابت في المدة المتعلقة بالاحتفاظ بها ومن الجدير بذكر أن شهاده بنك مصر تكون في حيز حرص البنك على أن يرضي كل العملاء الخاص به، ويلبي الرغبات المتعلقة بهم ومتطلباتهم ولكي يطور من الأوعية الادخارية الخاصة به ويقوم باستحداث جميع ما هو جديد يتناسب مع تلك الاحتياجات، إذ إن معدل العائد يبلغ حوالي 27%، في السنة يتم صرفه مع آخر فترة الشهادة ويمكن أن يصرف العائد في الشهر وذلك بعائد 23.5%.

شهادة بنك مصر لمدة سنة

في الحقيقة أن الفئات الخاصة بشهادة بنك مصر تكون بدايتها من 1000 جنيه مصري والمضاعفات الخاصة بها كذلك انها يتم إصدارها الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القصر،ويكون هؤلاء الاشخاص مصريين او اجانب وتحتسب الفترة المتعلقة بها من بدء اليوم التالي من شراء تلك الشهادة، كما أنه يمكن أن تقوم بشراء الشهادة من يوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024، وتجدر الإشارة بأن شهادات بنك مصر تتسم بأنها من الممكن الاقتراض بضمان الشهادة، كذلك أنه من الممكن إصدار البطاقات الائتمانية بالضمان الخاص بها، كذلك أنهم من الممكن أن تسترد الشهادة عقب مرور حوالي ستة أشهر من شرائها.