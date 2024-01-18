“هنــــا” جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

العديد من الاشخاص يريدون ان يقوموا بالاستعلام عن الأسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، إذ إن وزارة العمل العراقية تقوم بفرز الطلبات المقدمة للبرنامج وتقوم بقبول الطلبات التي تكون مستحقة فحسب والتي تتوفر بها شروط البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف معا على الخطوات اللازمة لاستخراج تلك الأسماء الخاصة الرعاية الاجتماعية العراقية.

جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك مواطنين كثيرة بدولة العراق يتساءلون عن الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث إن وزارة العمل العراقية بينت الخطوات اللازمة للاطلاع على تلك الأسماء وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى موقع وزارة العمل العراقية، من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار تبويب “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة: النقر على عبارة “تحميل كشوف الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: كتابة الاسم رباعي.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “بحث”.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق 2024

للاستفادة من هذا الدعم المقدم من جانب برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، يلزم توافر الشروط التالية: