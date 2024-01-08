كم يوم باقي على شهر رمضان؟!! المعهد الفلكي للبحوث يوضح الجدول الزمني 2024

شهر رمضان هو شهر العبادة والصوم والفرحة يترقبه جميع المسلمين بشكل دائم ومستمر، ومن الجدير بذكر أن هذا الشهر من الشهور الهامة جدا التي باستمرار يترقبها كل المسلمين، ومن المعروف أن هذا الشهر يقترب منا للغاية فلم يبقى سوى عدد قليل من الأيام ومن ثم يهل علينا أجمل شهر في العام وأفضل 30 يوم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف سويا على هذا الموعد بالتفصيل وكم باقي عليه.

كم يوم باقي على شهر رمضان

هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يريدون معرفه كم باقي على شهر رمضان الكريم، فمن الجدير بالذكر أن معهد البحوث الفلكية قام بالإشارة إلى أنه متبقي ما يقرب من حوالي شهرين على مجيء هذا الشهر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص يترقبون هذا الشهر بفارغ الصبر، لأنه شهر البركة وشهر الصوم والعبادة كذلك أن جميع الأشخاص يتفرغون فيه للعبادة، والتقرب من الله سبحانه وتعالى بمختلف الأعمال الصالحة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر سوف يكون موافق الحادي عشر من مارس 2024.

موعد شهر رمضان الكريم

كما قلنا في السطور القليلة السابقة أن شهر رمضان سوف يكون موافق الحادي عشر من شهر مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الشهر المبارك يقوم الاشخاص فيه بالأعمال الصالحة، من ضمنها قراءة القرآن الكريم والتفرغ للعبادة والصلاة والزكاة وأيضا ذكر الله كثيرا، والقيام بمختلف الأعمال الصالحة، كذلك أن هذا الشهر الكريم سوف يكون مكتمل أي سيكون 30 يوما هذا العام 2024.