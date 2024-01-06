عاجل.. تقديم منحة 500 جنيه لهذه الفئات بمناسبة عيد الميلاد المجيد ” يا بختكم كل شوية فلوس”

الثلاثاء القادم التاسع من شهر يناير لعام 2024 الجاري سيتم صرف منحة 500 جنيه لهذه الفئات، وذلك بناء على رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين عبد الحليم علام، حيث صدر تصريح منه بشأن صرف منحة وهي استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فدعونا نوضح لكم من الفئات المشمولة بتلك المنحة، فضلًا تابعوا معنا.

منحة 500 جنيه لهذه الفئات

قرر نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام أن يتم صرف منحة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك كما يحدث مع عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وذلك فقط للمحامين المتقاعدين أصحاب المعاشات، هذا بالإضافة لأسر المتوفيين، وتلك المنحة قُدرت بحوالي 500 جنيه مصري، ويتم صرفها بكل مناسبة، مع العلم أنه يتم صرف منحة أيضًا بنفس القيمة للقصر أولاد المحاميين “الذين توفيوا”، وذلك بمبلغ 500 جنيه مصري أيضًا.

موعد صرف المنحة الاستثنائية

هذه المنحة يتم صرفها بشكل استثنائي دون وقت معين، حيث تكون بسبب مناسبة معينة، ويتم صرفها أكثر من مرة بالعام الواحد، وتقرر صرف منحة عيد الميلاد المجيد للمواطنين المحاميين المستفيدين والمتوفيين لأسرهم يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيوافق يوم 9 من شهر يناير لعام 2024، لذا انتظروها قريبًا وألف مبروك لمن خُصصت لهم هذه المنحة.

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

وضحنا لكم تفاصيل منحة 500 جنيه لهذه الفئات ولمن يتم صرفها، وبالنسبة للمعاشات، فمنها معاشات الموظفين المتقاعدين عن العمل، ومنها معاشات تكافل وكرامة، حيث هذه المعاشات يتم صرفها في الموعد التالي: