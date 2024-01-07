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أكثر من 15 إجازة مدفوعة الأجر “جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024” .. أبرزها عيد الأضحى ورمضان
مع بدء السنة الجديدة في 2024 يتساءل المواطنون في هذه الفترة الجارية عن الجدول الذي يتعلق بإجازات الموظفين 2024، فتلك الإجازات الرسمية تعتبر من أبرز الأوقات المهمة التي ينتظرها الأشخاص في السنة وتكون تلك الإجازات فرصة لجميع الأشخاص لكي يستمتعوا بالوقت المتعلق بهم يتفرغوا لما يحبونه ويقومون به بعيدا عن ضغوط الحياة، ومن الجدير بذكر أن سنة 2024 بها العديد من الأحداث المفرحة وايضا السارة لجميع العاملين بكلا من القطاعين العام والخاص، تحديدا فيما يرتبط بالعطل الرسمية التي تقوم الدولة بمنحها للاشخاص، وفيما يلي في هذا المقال سنتعرف على أبرز تلك العضلات الرسميه الخاصة بالموظفين.
جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024
هناك العديد من العطلات الرسمية التي سوف يتم منح الموظفين إجازة بها من ضمنها ما يلي:
- يوم الأحد السابع من يناير 2024 سوف يكون عيد الميلاد المجيد.
- كذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من يناير 2024، سوف يكون ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة.
- يوم الأربعاء الذي يوافق العاشر من أبريل 2024، حتى الجمعة 12 من أبريل 2024 يكون عيد الفطر المبارك.
- يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من ابريل 2024 عيد تحرير سيناء.
- الأربعاء الذي يوافق الأول من مايو 2024 عيد العمال
- الاثنين السادس من مايو 2024 يكون عيد شم النسيم.
اجازات وعطلات في عام 2024
- الأحد الذي يكون موافق السادس عشر من يونيو 2024 يكون وقفة عيد الاضحى.
- يوم الاثنين الذي يوافق 17 من يونيو 2024، حتى الخميس 20 من يونيو عيد الأضحى المبارك.
- الأحد الموافق 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو.
- الإثنين الذي يوافق الثامن من يوليو 2024، يوم رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء الذي يوافق 23 من يوليو 2024 يوافق عيد ثورة 23 يوليو.
- الإثنين الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر 2023 مولد النبوي الشريف.
- الأحد السادس من اكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة.