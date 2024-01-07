يا شهاب يا كداب “تردد قناة ماجد 2024” .. حملها الآن وأسعد أطفالك باعلى جودة
يقوم الكثير من المواطنين بالتساؤل عن تردد قناة ماجد كيدز الجديد إذ تعتبر تلك القناة من بين القنوات التي يعشقها العديد من الأشخاص بالوطن العربي، والتي تقوم بتقديم برامج مختلفة من ضمنها، البرامج الترفيهية وكذلك البرامج الثقافية بالإضافة إلى البرامج التعليمية وأيضا البرامج الكوميدية المسلية والشيقة، ومن أبرز مميزات تلك القناة أنها من الممكن أن يتم تنزيلها على جهاز التلفزيون بسهولة ويسر الان، وبغير سداد رسوم مالية فتلك القناة تكون مجانية، وتقوم بنقل تلك البرامج طوال اليوم بغير فواصل إعلانية مملة، ومن الممكن أن يتم مشاهدة تلك القناة على القمر النايل والعرب سات، وفيما يلي نرفق تردد القناة.
تردد قناة ماجد
قناة ماجد من القنوات الكرتونية الجميلة التي تعرض المحتوى المتعلق بها طوال اليوم مجانا وقد جاء ترددها كالآتي:
- التردد 11411
- معدل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 30000
- القمر الصناعي نايل سات
كيفية تنزيل قناة ماجد كيدز
صارت قناة ماجد من قنوات الاطفال المهمة للغاية التي ليس هناك منزل يخلو منها، إذ إن جميع الأطفال يحبون أن يشاهدوا تلك القناة لأنها تعرض برامج كثيرة ومتنوعة، وأيضا شيقة للغاية بأعلى جودة وإشارة، كذلك أنها تقوم بتحديث نفسها بشكل مستمر ودائم، لكي تعرض المحتوى بصورة أفضل وكفاءة أعلى، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة لا تكون بحاجة لاشتراك شهري، ويمكن أن يتم تنزيلها بسهولة باتباع الآتي:
- الخطوة الأولى الضغط على زر إعدادات الجهاز من خلال الريموت كنترول.
- الخطوة الثانية الضغط على أيقونة التثبيت.
- الخطوة الثالثة النقر على أيقونة بحث.
- الخطوة الرابعة كتابة التردد المتعلق بالقناه
- الخطوة الخامسة الضغط على أيقونة بحث.
- الخطوة السادسة سوف يتم إظهار القناة وعليك النقر على أيقونة التنزيل.