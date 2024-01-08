الناس هتبدأ تستلم خلاص .. طريقة الاستعلام عن شقق الإعلان 14+شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

طريقة الاستعلام عن شقق الإعلان 14 التي قررت وزارة الإسكان طرحها في يناير 2024، حيث أن الوزارة وعدت بتسليم هذه الوحدات السكنية ولكن بشرط سداد باقي الأقساط المستحقة بالإضافة إلى أن هناك بعض الوحدات التي تم البدء في تسليمها قبل الموعد الذي حددته وزارة الإسكان وأيضًا صندوق الإسكان كما أن الوزارة أعلنت عن مخطط لعرض المزيد من الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن شقق الإعلان 14

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من التعليمات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن شقق الإعلان 14، وتكون خطوات الاستعلام كما يلي:

زيارة بوابة صندوق الإسكان.

انقر استعلام عن الوحدات السكنية.

اكتب الرقم القومي لمقدم طلب الإسكان.

انقر بحث.

سوف تظهر نتيجة الطلب وبها مكان الوحدة السكنية ونوع المشروع وأيضًا مساحة الوحدة بالإضافة إلى سعرها.

يمكن الاستعلام من خلال رقم الاتصال المباشر وهو 1188.

شروط التقديم في شقق الإسكان 2024

وضعت وزارة الاسكان بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على وحدة سكنية، بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة طريقة الاستعلام عن شقق الإعلان 14 وتكون شروط التقديم في مشروعات الوزارة السكنية كما يلي: